28 медалей різного ґатунку на рахунку збірної Збройних Сил України на 7-х Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців у Китаї Суспільство | 25-10-2019, 15:21 0 72



Збірна Збройних Сил України на 7-х Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців (7th CISM Military World Games), здобула вже 28 нагород різного ґатунку, серед яких — 5 золотих, 10 срібних та 13 бронзових медалей.

Участь у змаганнях беруть 10 тисяч спортсменів зі 110 країн світу. Нагадаємо, що Україну на цих змаганнях представляють 87 армійських спортсменів у 12-ти видах спорту.

Слід відзначити, що серед усіх збірних зі 110 країн світу, які беруть участь у змаганнях, команда Збройних Сил України посідає на сьогоднішній день 7 місце.

Легка атлетика:

1 місце – Наталія Прищепа ( біг на 800 м), Сергій Смелик (біг на 200 м).

2 місце – Анна Рижикова (біг на 400 м з барєрами), Юлія Левченко (стрибки у висоту).

3 місце – Ірина Геращенко (стрибки у висоту).

Стрибки у воду:

3 місце – Олег Колодій.

Фехтування:

1 місце – Ігор Рейзлін (особисте, шпага).

2 місце – Олена Кривицька, Фейбі Бежура,Інна Бровко та Аліна Комащук (командне, шпага).

3 місце – Юрій Цап, Олексій Стаценко, Роман Свічкар, Андрій Ягодка (командне, шабля), Аліна Комащук (особисте, шабля), Фейбі Бежура, Олена Вороніна, Аліна Комащук та Юлія Бакастова (командне шабля).

Дзюдо:

3 місце – Марія Скора.

Військове п’ятиборство:

3 місце – Віталій Матюшенко, Віталій Цьома, Андрій Бибко, Василь Гіланчук, Юрій Ткаченко (смуга перешкод, командне).

Стрільба:

1 місце – Павло Коростильов (великокаліберний пістолет, 25 м), Леся Леськів, Наталія Кальниш та Анна Ільїна ( стрільба лежачи 60 м, командне).

2 місце – Павло Коростильов (стрільба зі швидкісного пістолету 25 м), Наталія Кальниш, Леся Леськів та Анна Ільїна ( гвинтівка 50 м, командне).

3 місце – Олександр Петрів, Юрій Колесник та Павло Коростильов ( швидкісний пістолет на 25 м, командне), Наталія Кальниш (гвинтівка 50 м).

Плавання:

1 місце – Сергій Фролов (дистанція 1500 м, вільний стиль).

2 місце – Денис Кесіль ( дистанція 200 м, батерфляй), Сергій Фролов ( дистанція 800 м, вільний стиль), Микита Коптєлов ( дистпнція 200 м, брас).

3 місце – Сергій Фролов ( дистанція 400 м, вільний стиль).

Боротьба:

3 місце – Василь Шуптар ( вільна боротьба, 65 кг) та Алла Белінська (жіноча боротьба, 76 кг).



Нагадаємо, що у китайському місті Ухань з 18 по 28 жовтня проходять 7-х Всесвітні Ігри серед військовослужбовців (7th CISM Military World Games), в яких беруть участь представники армійського спорту – команда Збройних Сил України.

