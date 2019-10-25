Відкриті дані – відкритість ДПС Суспільство | 25-10-2019, 15:26 0 100

Державна податкова служба оприлюднила 40 основних наборів даних у формі відкритих даних, які відносяться до компетенції ДПС та, зокрема, які були закріплені за ДФС. Відкриті дані оприлюднено на Порталі відкритих даних Єдиного державного вебпорталу відкритих даних (https://data.gov.ua/organization/derzhavna) та у банері «Відкриті дані» головної сторінки офіційного вебпорталу ДПС (http://tax.gov.ua/datasets.php?q=).

Таким чином податкова служба як правонаступниця прав та обов’язків реорганізованої ДФС виконала вимоги ст.101Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають у формі відкритих даних» (зі змінами).

Зазначеною постановою також визначено ще 15 наборів даних для всіх розпорядників інформації, з яких до компетенції ДПС належать 12 наборів даних та які поступово оприлюднюються і оновлюються.

Кожний із наборів даних має свою періодичність оновлення на інформаційних ресурсах, а саме:

щоденно; щотижня; щомісяця; щокварталу; щороку;протягом трьох робочих днів з моменту внесення таких змін.

Отже набори даних у формі відкритих даних, які оприлюднюються та оновлюються ДПС, можуть використовуватися не тільки громадськістю, але і органами державної влади, правоохоронними органами для здійснення своїх повноважень.

Таким чином ДПС оприлюднює та здійснює подальше оновлення 40 основних наборів даних у формі відкритих даних:

Реєстр платників податку на додану вартість

Інформація про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

Реєстр великих платників податків

Реєстр суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією

Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Реєстр електронних форм податкових документів

Єдиний реєстр суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави

Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

Довідники податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та інших податкових пільг

Перелік типів об'єктів оподаткування

Інформація про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету

Інформація про надходження податків і зборів

Інформація про нарахування податків і зборів

Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

Інформація про надходження коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Показники контрольної роботи

Перелік територіальних органів ДПС, із зазначенням адрес їх місць розташування

Єдиний державний реєстр місць зберігання

Інформація про суми переплат за податковими зобов'язаннями, в цілому та в розрізі основних податків

Дані про податковий борг: загальна сума, сума і кількість розстрочок до року і більше року

Інформація про кількість і результат апеляцій

Інформація про щомісячні надходження податків і зборів (за видами згідно з кодом бюджетної класифікації, у галузевому та регіональному розрізі)

Інформація про щомісячні відомості про надані відстрочення (розстрочення) сплати податкових зобов'язань, списання податкового боргу (за видами податків та зборів та за окремими платниками податків)

Інформація про квартальні відомості про втрати бюджету від надання податкових пільг (за видами податків та зборів)

Інформація про кількість проведених планових/позапланових перевірок та їх результати

Інформація про суми донарахувань за актами перевірок

Реєстр платників єдиного податку

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю спиртом

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додавання спирту)

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями – сидром та перрі (без додавання спирту)

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями, виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю тютюновими виробами

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту)

Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами

Кількість зареєстрованих підприємців - платників єдиного податку із розподілом за групами, тис. осіб

Інформація про сплату екологічного податку суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами

5 наборів даних, які щоденно оновлюються:

Реєстр платників податку на додану вартість

Інформація про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

Реєстр платників єдиного податку

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального

