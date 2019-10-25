ГРОМАДЯНИН РУМУНІЇ ЧЕРЕЗ 140 ПАЧОК СИГАРЕТ ВТРАТИВ «ФОРД» ЗА 70 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ Суспільство | 25-10-2019, 17:01 0 32



На Закарпатті 27-річний іноземець втратив авто через спробу тютюнової контрабанди.

Сьогодні, під час здійснення контрольних заходів в пункті пропуску «Дякове», прикордонники Мукачівського загону завадили спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон. Підозру наряду викликав автомобіль «Форд» під керуванням громадянина Румунії.





Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, прикордонники прийняли рішення провести спільно з працівниками митниці поглиблений огляд даного транспортного засобу, у ході якого виявили 140 пачок сигарет.

Приховати тютюнові вироби іноземець спробував у конструктивних порожнинах розташованих у передній дверці автівки. Наразі на правопорушника складено протокол, а сам чоловік позбувся не тільки контрабандного тютюну, а й свого авто.

Сума оцінки транспортного засобу склала 69 870 гривень, сигарети оцінили у 5200 гривень.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

