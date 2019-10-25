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ГРОМАДЯНИН РУМУНІЇ ЧЕРЕЗ 140 ПАЧОК СИГАРЕТ ВТРАТИВ «ФОРД» ЗА 70 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
|Суспільство | 25-10-2019, 17:01
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На Закарпатті 27-річний іноземець втратив авто через спробу тютюнової контрабанди.
Сьогодні, під час здійснення контрольних заходів в пункті пропуску «Дякове», прикордонники Мукачівського загону завадили спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон. Підозру наряду викликав автомобіль «Форд» під керуванням громадянина Румунії.
Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, прикордонники прийняли рішення провести спільно з працівниками митниці поглиблений огляд даного транспортного засобу, у ході якого виявили 140 пачок сигарет.
Приховати тютюнові вироби іноземець спробував у конструктивних порожнинах розташованих у передній дверці автівки. Наразі на правопорушника складено протокол, а сам чоловік позбувся не тільки контрабандного тютюну, а й свого авто.
Сума оцінки транспортного засобу склала 69 870 гривень, сигарети оцінили у 5200 гривень.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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