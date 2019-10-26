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До бюджетів від підприємств добувної промисловості Львівщини надійшло майже 1,7 мільярда гривень

Суспільство | 25-10-2019, 19:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 95 95    


В управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що підприємства добувної промисловості протягом січня-вересня 2019 року сплатили до Зведеного бюджету України 1 685,4 млн. грн. Це на 151,8 млн. грн., або на 9,9 відс. більше, ніж за той самий період минулого року.
Питома вага добувної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 8,0 відсотків.
Найбільшими платниками податків у цій галузі є АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" (дані платники у Львівській області перебувають на консолідованій сплаті податків або сплачують лише рентну плату за користування надрами).
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