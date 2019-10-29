Через пожежі в Каліфорнії евакуюють майже 180 тисяч людей Суспільство | 28-10-2019, 08:25 0 122 Влада штату Каліфорнія в США заявила про евакуацію майже 180 тисяч населення через лісові пожежі.



Джерело: BBC



Деталі: Евакуація громадян планується з півночі штату, в окрузі Сонома. Там від вогню постраждало вже 30 тисяч акрів землі.





Влада штату Каліфорнія в США заявила про евакуацію майже 180 тисяч населення через лісові пожежі.

BBC

Наразі десятки тисяч будинків знаходяться під загрозою пожеж.





Влада штату Каліфорнія в США заявила про евакуацію майже 180 тисяч населення через лісові пожежі.

Через надзвичайну ситуацію майже мільйон людей було відключено від електроенергії.



Очікується, що в найближчому часі відключення торкнуться ще більше людей.