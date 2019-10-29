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Через пожежі в Каліфорнії евакуюють майже 180 тисяч людей
|Суспільство | 28-10-2019, 08:25
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|Влада штату Каліфорнія в США заявила про евакуацію майже 180 тисяч населення через лісові пожежі.
Джерело: BBC
Деталі: Евакуація громадян планується з півночі штату, в окрузі Сонома. Там від вогню постраждало вже 30 тисяч акрів землі.
Влада штату Каліфорнія в США заявила про евакуацію майже 180 тисяч населення через лісові пожежі.
BBC
Наразі десятки тисяч будинків знаходяться під загрозою пожеж.
Влада штату Каліфорнія в США заявила про евакуацію майже 180 тисяч населення через лісові пожежі.
Через надзвичайну ситуацію майже мільйон людей було відключено від електроенергії.
Очікується, що в найближчому часі відключення торкнуться ще більше людей.
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