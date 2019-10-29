Зменшення розміру субсидій не буде – прем’єр Суспільство | 28-10-2019, 08:26 0 123 Очільник Кабінету міністрів Олексій Гончарук заявив, що уряд не планує зменшення розміру субсидій у цьому році.



Джерело: відеоблог Гончарука



Пряма мова: "Субсидії зменшені цього року точно не будуть. І цей опалювальний сезон, всі ті, хто їх оформили, пройдуть на тих умовах, на яких вони вже оформили. І принцип оформлення субсидій також не змінюється і в наступному році."



Деталі: Прем’єр-міністр підкреслив, що уряд має намір досягнути показника, при якому сім’я не витрачатиме більше 15% сукупного доходу на комунальні послуги.



Нагадаємо:



Кабінет міністрів на засіданні 20 жовтня схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям та громадянам старшим 60 років.