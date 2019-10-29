|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Зменшення розміру субсидій не буде – прем’єр
|Суспільство | 28-10-2019, 08:26
| 0 123
|
|Очільник Кабінету міністрів Олексій Гончарук заявив, що уряд не планує зменшення розміру субсидій у цьому році.
Джерело: відеоблог Гончарука
Пряма мова: "Субсидії зменшені цього року точно не будуть. І цей опалювальний сезон, всі ті, хто їх оформили, пройдуть на тих умовах, на яких вони вже оформили. І принцип оформлення субсидій також не змінюється і в наступному році."
Деталі: Прем’єр-міністр підкреслив, що уряд має намір досягнути показника, при якому сім’я не витрачатиме більше 15% сукупного доходу на комунальні послуги.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів на засіданні 20 жовтня схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям та громадянам старшим 60 років.
|
|