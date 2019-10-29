Бойовики 13 разів порушили режим "тиші", минулося без втрат Суспільство | 28-10-2019, 08:33 0 122 27 жовтня противник 13 разів обстріляв позиції українських військових, використовуючи заборонену Мінськом зброю.



Джерело: звіт ООС



Деталі: Бойовики гатили із мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Вогонь вівся поблизу Березового, Лебединського, Мар'їнки, Водяного, що на Приазов'ї, Новолуганського, Луганського, Золотого-4 (поза межами ділянки розведення), Травневого та Кримського.



Дослівно: "Вчора, 27 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було".



Нагадаємо:



26 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.