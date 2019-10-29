Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 28-10-2019, 09:53 0 155



Станом на 07.00 всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно осіннього графіку та працюють у штатному режимі.



Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:



«Майорське» – 25/40; «Мар’їнка» – 0/70; «Новотроїцьке» – 20/50; «Гнутове» – 10/10.



За минулу добу через КПВВ прослідувало понад 35 тисяч осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів:



«Майорське» – 8370 осіб та 1030 транспортних засобів;



«Мар’їнка» – 7270 осіб та 1240 транспортних засобів;



«Новотроїцьке» – 7320 осіб та 1530 транспортних засобів;



«Гнутове» – 3000 осіб та 810 транспортних засобів;



«Станиця Луганська» – 9360 осіб.



Прикордонниками Донецького та Лисичанського загонів спільно з представниками ДФС в КПВВ «Новотроїцьке» та «Станиця Луганська» у двох випадках у громадян України виявлено систему ультрафіолетового знезараження та інші товари на загальну суму понад 40 тисяч гривень. Передано представникам ДФС для прийняття правового рішення.





