|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
|Суспільство | 28-10-2019, 09:53
| 0 155
|
Станом на 07.00 всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно осіннього графіку та працюють у штатному режимі.
Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
«Майорське» – 25/40; «Мар’їнка» – 0/70; «Новотроїцьке» – 20/50; «Гнутове» – 10/10.
За минулу добу через КПВВ прослідувало понад 35 тисяч осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів:
«Майорське» – 8370 осіб та 1030 транспортних засобів;
«Мар’їнка» – 7270 осіб та 1240 транспортних засобів;
«Новотроїцьке» – 7320 осіб та 1530 транспортних засобів;
«Гнутове» – 3000 осіб та 810 транспортних засобів;
«Станиця Луганська» – 9360 осіб.
Прикордонниками Донецького та Лисичанського загонів спільно з представниками ДФС в КПВВ «Новотроїцьке» та «Станиця Луганська» у двох випадках у громадян України виявлено систему ультрафіолетового знезараження та інші товари на загальну суму понад 40 тисяч гривень. Передано представникам ДФС для прийняття правового рішення.
|
|