В Україну йде похолодання і мокрий сніг Суспільство | 28-10-2019, 09:56 0 117 У найближчі дні в Україні очікується похолодання, дощі та мокрий сніг.



Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр



Деталі: 29 жовтня в Україні, 30 жовтня у південній частині, східних областях, на Закарпатті й Прикарпатті місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів.



У вівторок вночі до 1-6° тепла, вдень до 5-10° (на півдні та сході вночі 4-9°, вдень 11-16°).





У середу вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень до 2-7° тепла, на півдні країни вночі температура істотно не зміниться, вдень знизиться до 7-12°.



Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с.





У столичному регіоні 29 жовтня місцями невеликий дощ, вночі до 1-6° тепла, вдень до +5+10°.



30 жовтня у Києві та області без опадів, вночі +3°-2°, вдень до 2-7° тепла. Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с.



31 жовтня – 1 листопада істотні опади не прогнозуються, вночі 0-5° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни, 1 листопада і в північних областях від 2° морозу до 3° тепла; вдень в Україні 2-7° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 10° тепла.



На Київщині температура вночі 31 жовтня 0-5° морозу, 1 листопада від 2° морозу до 3° тепла; вдень 2-7° тепла. Без істотних опадів.