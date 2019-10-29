Для контрабанди будматеріалів із Росії порушники прокладали міст через болото Суспільство | 28-10-2019, 10:06 0 289 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=9rDzMLwxwk4&feature=youtu.be







Правопорушників, які організували та намагалися двічі реалізувати на українсько-російському кордоні незаконну оборудку, викрили у минулі вихідні співробітники оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби та прикордонники Сумського загону.



У суботу вночі особи пробралися до кордону та намагалися прокласти дошки через болотисту місцевість, аби підготувати проїзд авто. Їх заскочили на гарячому прикордонники. Одного з них - громадянина України, затримали, ще кілька осіб втекли на території Росії.



І вже вранці цього ж дня протиправні елементи намагалися потай пробратися через лісисту місцевість на цьому напрямку автомобілем. Однак задумане реалізувати їм не вдалося. Адже, враховуючи наявну інформацію про ще одну можливу спробу порушення державного кордону, сюди було вислано додатковий спільний прикордонний наряд.



Патрулюючи цей напрямок в районі населеного пункту Пожня, охоронці кордону спочатку почули шум двигуна, а згодом за кількадесят метрів від держрубежу помітили й автомобіль «УАЗ», який рухався від кордону в тил України. Побачивши правоохоронців, водій зупинився та вдався до втечі на територію Росії.



В автомобілі без номерних знаків охоронці кордону виявили мішки з товарами народного споживання: будівельні матеріали, електрообладнання та парфумерію.



Правоохоронці встановили, що даний автомобіль незаконно перетнув кордон з території Росії на територію України. Тривають заходи по встановленню кола причетних осіб та власника транспортного засобу. Наразі автомобіль разом з вантажем доставлений до прикордонного підрозділу, встановленим порядком його буде передано працівникам фіскальної служби.



