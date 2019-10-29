ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає опалення до 7 бюджетних установ на основі письмових звернень Суспільство | 28-10-2019, 10:07 0 153 Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівтеплоенерго», підприємство подає опалення до 7 бюджетних установ на основі листів-звернень від керівників закладів.



За інформацією ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом сьогодні на ранок підприємство подає опалення на основі листа-звернення до:



КЗ ЛОР «Будинок дитини № 1», вул. Комаринця, 2а;

3-тя міська клінічна лікарня, вул. Рапопорта, 8;

3. Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр, вул. Гашека, 2а;



4. Львівський державний обласний клінічний перинатальний центр, вул. Дж. Вашингтона, 6;



5. Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи, Івасюка, 31 (м. Винники);



6. ЛНУ ім. І. Франка, Оранжерейно-тепличний комплекс, вул. Черемшини, 44.



7. Львівський регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр, вул. Зелена, 477.



Нагадаємо, відповідно до розпорядження міського голови, 4 жовтня стартував опалювальний сезон у школах, садках, закладах охорони здоров’я та культури, на підставі звернень керівників цих закладів. У зв’язку з потеплінням 11 жовтня подачу опалення до бюджетних установ було призупинено.



Опалювальний сезон для населення розпочинається на основі погодних умов — якщо впродовж трьох діб середньодобова температура не перевищуватиме +8°С.



