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З початку року на Львівщині стягнуто 8 млн грн податкового боргу з єдиного внеску
|Суспільство | 28-10-2019, 10:37
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В управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що сума заборгованості зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.10.2019 cкладає 914,5 млн. грн., з яких: 623,4 млн. грн. заборгували юридичні особи та 291,1 млн. грн. – фізичні особи.
З загальної суми боргу по області (914,5 млн. грн.) підприємства вугільної галузі заборгували 402,5 млн. грн., або 47,1 відсотка. Заборгованість ДП ,,Львіввугілля” зі структурними підрозділами склала 401,5 млн. гривень.
З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2019 році скеровано до органів державної виконавчої служби 5295 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 517,5 млн. грн. Стягнуто боргу з єдиного внеску органами державної виконавчої служби згідно з переданими вимогами на загальну суму 8,0 млн. гривень.
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