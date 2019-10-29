З початку року на Львівщині стягнуто 8 млн грн податкового боргу з єдиного внеску Суспільство | 28-10-2019, 10:37 0 116

В управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що сума заборгованості зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.10.2019 cкладає 914,5 млн. грн., з яких: 623,4 млн. грн. заборгували юридичні особи та 291,1 млн. грн. – фізичні особи.

З загальної суми боргу по області (914,5 млн. грн.) підприємства вугільної галузі заборгували 402,5 млн. грн., або 47,1 відсотка. Заборгованість ДП ,,Львіввугілля” зі структурними підрозділами склала 401,5 млн. гривень.

З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2019 році скеровано до органів державної виконавчої служби 5295 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 517,5 млн. грн. Стягнуто боргу з єдиного внеску органами державної виконавчої служби згідно з переданими вимогами на загальну суму 8,0 млн. гривень.

