Працівники Львівської митниці ДФС виявили італійське взуття та автозапчастини відомих торгових марок Суспільство | 28-10-2019, 10:40 0 115



Так, учора, 27.10.2019 р., у пункт пропуску «Краковець-Корчова» (Львівська обл.) у напрямку «в’їзд в Україну» заїхав рейсовий автобус «Аахен - Київ» під керуванням громадянина України. Під час митного огляду в багажному відділені автобуса було виявлено незадекларований товар. Зокрема 33 пари нового італійського жіночого взуття «Fendi», «CELINE», а також 770 шт. автозапчастин торгових марок «Porsche», «Mercedes-Benz», «Land Rover» та інших.

Так, громадянин України переміщував через митний кордон України вказаний товар та не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про нього. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.

Товар вилучено, справу скерують до суду.

