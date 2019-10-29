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11-річний хлопець намагався потрапити у Білорусь по залізничній колії
|Суспільство | 28-10-2019, 12:58
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Хлопця зупинили учора близько обіду прикордонники Луцького загону поблизу українсько-білоруського кордону.
Хлопчина розповів військовослужбоцям, що він як і батько є громадянами Білорусі, та вдвох приїхали в Україну за продуктами. Батько, нібито, повернувся додому, а він відстав від потягата та вирішив не чекати й самостійно по коліях дістатися до сусідньої країни.
І вже під час перевірки ця жаліслива історія мала геть інший поворот. Як було встановлено за базою даних, українсько-білоруський кордон такі громадянини не перетинали, а ще згодом з'ясувалося, що хлопець є громадянином України, родом з Рівненської області.
Наразі малолітнього мандрівника-фантазера передано у відділ поліції у Рівненській області, які повернули хлопчика матері, котра проживає у с. Смородськ.
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