11-річний хлопець намагався потрапити у Білорусь по залізничній колії Суспільство | 28-10-2019, 12:58 0 161





Хлопця зупинили учора близько обіду прикордонники Луцького загону поблизу українсько-білоруського кордону.



Хлопчина розповів військовослужбоцям, що він як і батько є громадянами Білорусі, та вдвох приїхали в Україну за продуктами. Батько, нібито, повернувся додому, а він відстав від потягата та вирішив не чекати й самостійно по коліях дістатися до сусідньої країни.



І вже під час перевірки ця жаліслива історія мала геть інший поворот. Як було встановлено за базою даних, українсько-білоруський кордон такі громадянини не перетинали, а ще згодом з'ясувалося, що хлопець є громадянином України, родом з Рівненської області.



Наразі малолітнього мандрівника-фантазера передано у відділ поліції у Рівненській області, які повернули хлопчика матері, котра проживає у с. Смородськ.











