До Польщі восьмеро нелегалів із Азербайджану та Туреччини намагались пробратися потайки Суспільство | 28-10-2019, 12:59 0 176

Неспокійними видалися минулі вихідні для охоронців кордону Мостиського загону. Адже прикордонники цього загону затримали дві групи порушників державного кордону, які намагались нелегально дістатися до сусідньої Польщі.



Так, прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Смільниця» на місці тривалого несення служби за допомогою камери відеоспостереження помітив рух трьох невідомих осіб в напрямку державного кордону. До місця негайно висунулася група реагування від підрозділу та затримала правопорушників. В ході встановлення осіб з'ясувалося, що невідомі є громадянами Азербайджану та мали намір незаконно потрапити до Польщі.



Згодом прикордонники цього ж відділу затримали ще одну групу горе-мандрівників. На цей раз пішки до Польщі прямували п’ятеро громадян Туреччини. Інформацію щодо можливого порушення кордону прикордонникам надали оперативні співробітники ДПСУ.



Крім того, пильність прикордонників цього загону намагалися перевірити і в пункті пропуску «Краківець». Один з пасажирів автомобіля подав на контроль паспортний документ громадянина Хорватії. Однак в ході ідентифікації особи прикордонники виявили, що документ не належить пред’явникові.



Іноземців затримано в адміністративному порядку за спробу незаконного порушення державного кордону, рішення у справі прийматиме суд.