У «наркоагрономів» у Запорізькій області вилучили канабісу на 1,3 мільйона гривень Суспільство | 28-10-2019, 13:00 0 208 ВіДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=HgNHLtG_8co&feature=youtu.be





Прикордонні оперативні підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління спільно зі співробітниками управління протидії наркозлочинності ГУ НПУ в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом Бердянської місцевої прокуратури викрили осіб, які займались вирощуванням, переробкою, виготовленням та збутом наркотичних засобів, зокрема канабісу.



В результаті проведення санкціонованих судом обшуків в н.п. Азовське та Дмитрівка Бердянського району 26 жовтня, у фігурантів справи правоохоронці виявили близько 23 кілограмів сухої речовини, попередньо канабісу, та кущі марихуани.



Приблизна сума оцінки виявлених речовин становить понад 1,3 мільйона гривень.



В порядку статі 208 КПК одну особу правоохоронці затримали і вже повідомили їй про підозру за статтею 307 ККУ "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".



Наразі тривають слідчі дії та необхідні експертизи.