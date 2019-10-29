На Львівщині відбулась масштабна лісовідновна акція Суспільство | 28-10-2019, 13:08 0 183



У суботу, 26 жовтня, за ініціативи громадської організації «Добро.Дій» та за підтримки Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства і державних лісогосподарських підприємств відбулась громадська Акція осіннього садіння лісу.

Дерева садили на ділянках, підготовлених державними лісогосподарськими підприємствами Львівського ОУЛМГ. Лісівники забезпечили учасників сіянцями та саджанцями, інвентарем, а також провели інструктаж з технології виконання робіт з садіння лісових культур.

Лісовідновлення проводили на ділянках поблизу Львова на території Бібрського, Жовківського та Рава-Руського державних лісогосподарських підприємств.

У Немирівському лісництві Рава-Руського лісгоспу було висаджено 9,9тис. сіянців на загальній площі 1,8га. В акції прийняли участь понад 50 осіб, серед яких: школярі Європейської школи лідерства та бізнесу, працівники магазину Columbia м.Львів.

У Перемишлянському лісництві Бібрського лісгоспу у садінні лісу прийняли участь 65 чоловік, які висадили 3330 саджанців дуба, ялини, черешні і липи на площі 1га. До заходу приєдналися також учні школи №23 м. Львова та студенти факультету міжнародних відносин університету ім І.Франка, працівники девелоперської компанії «Моя країна» м. Львова.

На локакціях Бутинського, Великомостівського, В’язівського, Зіболківського, Низівського та Сосніського лісництв Жовківського лісгоспу 450 учасників акції висадили 52510 дерев на загальній площі 8,8га. Серед учасників: Фармацевтична корпорація «Юрія-Фарм», студенти факультету журналістики університету ім І.Франка, компанія «Комп’ютерний всесвіт», працівники мережі магазинів «Все від 1 гривні», «Радіо Люкс», будівельої компанія «Avalon Inc», провідної ІТ-компанії SoftServe.

Всього до благородної справи садіння лісу цього дня долучилось понад 600 активістів-волонтерів ГО «Добро.Дій» з OctoViaGroup, учнівської молоді та небайдужих громадян. Приємно відмітити, що багато учасників в котрий раз прийняли участь в акції разом зі своїми дітьми. Також до садіння лісу було задіяно біля 100 працівників державних лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ.

Лісівники висловлюють подяку голові ГО «Добро.Дій» Ігору Дулину, державним лісогосподарським підприємствам та всім, хто взяв участь у масштабній громадській акції з осіннього садіння лісу на Львівщині.

Прес-служба Львівського ОУЛМГ

