Майже 4,4 мільярда гривень податків та зборів сплатили до бюджетів підприємства переробної промисловості Львівщини з початку року Суспільство | 28-10-2019, 13:09 0 165



Підприємства переробної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України у січні-вересні 2019 року сплатили 4 388,5 млн. грн., що на 84,2 млн. грн., або на 2 відс. більше проти аналогічного періоду 2018 року. Про це повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДПС у Львівській області.

Питома вага переробної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 20,8 відсотка.

Найбільшими платниками переробної галузі є: ТзОВ "Винниківська тютюнова фабрика", ТОВ "Марвел Iнтернешнл Тобакко Груп", ДП "Львiвський Бронетанковий Завод", ТЗОВ "Електроконтакт Україна", ПАТ "Жидачівський Целюлозно-Паперовий Комбінат", ПрАТ "Львівський Локомотиворемонтний Завод", ТОВ "Яблуневий Дар", ТЗОВ "ВГЦ "Пiрамiда", ТЗОВ "ОДВ-Електрик", ТОВ "КФ "Ярич", ТОВ "Об'єднана Мода України" та ПРАТ "Картонно-Паперова Компанія".

