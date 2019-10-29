Керівництво органів ДФС Закарпаття відзначило визволення області від фашистських загарбників Суспільство | 28-10-2019, 13:12 0 138

Сьогодні, 28 жовтня, в Ужгороді керівництво органів ДФС Закарпаття взяло участь в урочистостях з нагоди відзначення 75-ї річниці визволення України та Закарпаття від фашистських загарбників.

Присутні на заході посадовці, ветерани, представники Збройних Сил, правоохоронних органів, громадських організацій розпочали відзначення цього знаменного дня для всього українського народу з покладання квітів до пам'ятника «Україна – визволителям».

Згодом від пам’ятника, який знаходиться поряд з українсько-словацьким кордоном, всі кортежем поїхали, щоб покласти квіти до монументу «Добровольцям Закарпаття – учасникам другої світової війни».

Відтак всі учасники заходу зібрались біля Пагорбу Слави. На цьому місці відбувся мітинг-реквієм, а також покладання квітів до Вічного вогню, який символізує вічну пам'ять про воїнів, які поклали своє життя щоб визволити Україну, наш рідний край від фашистських загарбників.

ДФС у Закарпатській області

