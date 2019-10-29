У Львові за збут наркотиків ув’язнили сина та матір Суспільство | 28-10-2019, 14:30 0 107



Обвинувальний вирок стосовно раніше судимого 25-річного львів’янина та його 54-річної матері постановив Сихівський районний суд м.Львова цьогоріч 21 жовтня.

Встановлено, що обидва збували наркозалежним особам «бупренорфін» у формі таблеток та фрагменти «субутексу».

Торгували забороненим товаром у власному помешканні на проспекті Червоної Калини у Львові.

Їх дії кваліфіковано за ч.2 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб).

За результатами судового розгляду вказаного кримінального провадження у суді першої інстанції стороною обвинувачення доведено чотири задокументовані епізоди злочинної діяльності зловмисників.

Так, обвинуваченого, який мав невідбуте покарання за попереднім вироком, визнано винним та призначено остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією усього належного йому майна.

Водночас, матір фігуранта теж визнано винною та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років (з конфіскацією).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та публічне обвинувачення у суді здійснювали прокурори Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1.

Зазначимо, що до вступу вироку у законну силу засуджені перебуватимуть під вартою.



Пресслужба прокуратури Львівської області