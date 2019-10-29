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У Львові за збут наркотиків ув’язнили сина та матір
|Суспільство | 28-10-2019, 14:30
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Обвинувальний вирок стосовно раніше судимого 25-річного львів’янина та його 54-річної матері постановив Сихівський районний суд м.Львова цьогоріч 21 жовтня.
Встановлено, що обидва збували наркозалежним особам «бупренорфін» у формі таблеток та фрагменти «субутексу».
Торгували забороненим товаром у власному помешканні на проспекті Червоної Калини у Львові.
Їх дії кваліфіковано за ч.2 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб).
За результатами судового розгляду вказаного кримінального провадження у суді першої інстанції стороною обвинувачення доведено чотири задокументовані епізоди злочинної діяльності зловмисників.
Так, обвинуваченого, який мав невідбуте покарання за попереднім вироком, визнано винним та призначено остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією усього належного йому майна.
Водночас, матір фігуранта теж визнано винною та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років (з конфіскацією).
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та публічне обвинувачення у суді здійснювали прокурори Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1.
Зазначимо, що до вступу вироку у законну силу засуджені перебуватимуть під вартою.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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