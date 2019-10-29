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Завдяки зусиллям прокуратури Львівщини до бюджету стягнуто майже 29 млн грн
|Суспільство | 28-10-2019, 14:30
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Майже 29 млн грн збитків стягнуто зі столичного підприємства, яке без спеціального дозволу на користування надрами, незаконно видобувало на Львівщині підземні води.
Це і стало підставою для втручання прокуратури.
Спершу прокурори звернулись до господарського суду Київської області, а згодом доводили свою правоту у суді апеляційній інстанції, який 26.01.2017 підтримав позицію прокуратури.
Надалі, ухвалою суду від 06.09.2017, виконання вказаного судового рішення розстрочено рівними платежами на 30 місяців – по 1 млн 101 тис 349 грн.
Так, на даний час фірма уже внесла черговий платіж, а за увесь період реального виконання судового рішення – майже 29 млн грн.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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