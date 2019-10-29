Авто з куривом, яке контрабандисти везли до Румунії, оцінили у мільйон гривень Суспільство | 28-10-2019, 14:33 0 119 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=yKTfabD12Us&feature=youtu.be







Як уже повідомлялося, у суботу вранці прикордонники Чернівецького загону біля кордону з Румунією затримали «УАЗ» із вісьмома громадянами України, які перевозили велику партію сигарет. Попередня сума оцінки контрабандного товару разом з автомобілем склала близько 1 мільйона гривень.



Затримання здійснювалось за завчасною отриманою інформацією співробітників ДПСУ.



Правопорушників, які везли майже 22 тисячі пачок сигарет у напрямку сусідньої країни, зупинили за кілька кілометрів від кордону військовослужбовці відділення «Фальків».



44 ящики контрабандного курива та «УАЗ» вилучено й передано співробітникам ДФС. Відносно водія та 7-х пасажирів складено адмінпротоколи за ч.2 ст. 204-1 «Незаконне перетинання, або спроба перетинання державного кордону». До ГУ ДФС в Чернівецькій області направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».









Коментарі відео: Начальник прес-служби Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко