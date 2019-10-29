Закарпатські митники покращували свої навички з виявлення незаконного переміщення товарів, озброєння та наркотиків Суспільство | 28-10-2019, 14:44 0 113

Протягом п’яти днів, з 21 по 25 жовтня 2019 року, на базі Закарпатської митниці ДФС проходив тренінг з питань огляду автомобільного транспорту, безпеки, аналізу поведінки та психологічних аспектів професійної діяльності в автомобільних пунктах пропуску. У навчанні взяли участь 11 посадових осіб Закарпатської митниці ДФС та 8 посадових осіб Чопського прикордонного загону.

Слухачі тренінгу покращували свої навички з виявлення осіб підвищеного ризику, незаконних поставок товарів, озброєння та іншої контрабанди, яка може переміщуватись із використанням транспортних засобів.

Учасники навчання не тільки навчались теорії, а й повинні були виконати практичні завдання, наприклад, знайти в транспортному засобі сховок з цигарками, зброєю, кокаїном чи бурштином. Також було приділено увагу практичним аспектам роботи із технічними засобами митного контролю та службовими собаками.

Водночас головним випробовуванням й індикатором успішності прослуханого курсу стало практичне заняття на основі отриманих знань у реальних обставинах здійснення митних процедур на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС.

Хедлайнером тренінгу був Олександр Гримак – фахівець з профайлінгу. В якості спостерігачів було запрошено спеціалістів «Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS)». На цей раз для проведення тренінгу було залучено і фахівців Закарпатської митниці ДФС, які висвітлювали правові аспекти діяльності службових осіб на кордоні та роботи із технічними засобами митного контролю.

В Закарпатській митниці ДФС ведеться системна робота задля підвищення кваліфікації митників у напрямку боротьби з контрабандою та незаконним переміщенням цигарок, наркотичних засобів, прекурсорів та зброї. З початку року це вже четвертий подібний навчальний захід, зокрема, в травні спеціалісти «Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS)» навчали українських митників та прикордонників ефективній протидії контрабандній діяльності у комерційному автомобільному транспорті, а тренінги з профайлінгу проходили в липні та вересні поточного року.

Варто відмітити, що зазначені тренінги вже почали приносити і практичну користь, що відмічають учасники тренінгу, які вже цього року змогли використати отримані на попередніх тренінгах знання для виявлення порушень митних правил, наприклад, у випадку описаному за посиланням: www.facebook.com/1643704962574323/posts/2458467891098022/.

Закарпатська митниця ДФС

