«ПІД ПОКРОВОМ ВОЛІ»: У КАРПАТАХ ГРОМАДСЬКІ АКТИВІСТИ ТА ВЕТЕРАНИ АТО/ООС ПРОВОДЯТЬ ПАТРІОТИЧНІ ВИШКОЛИ ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 29/10/2019 В Україні буде холодно, у Карпатах – мокрий сніг...>> Курс валют: гривня зміцнилася...>> У Конгресі вперше допитають чиновника, який був присутній під час розмови Трампа і Зеленського...>> «НАШПИГОВАНЕ» ТЮТЮНОМ «БМВ» ВИКРИЛИ ПРИКОРДОННИКИНА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ...>> Рятувальники з лісівниками провели спільний рейд в лісових масивах...>> Закарпатські митники виявили 950 пачок цигарок у вагоні з рудою...>> У Дніпрі вночі стався вибух на заводі...>> Brexit: Джонсон вдруге внесе в парламент пропозицію про вибори 12 грудня...>> Головні новини понеділка і ночі: новий очільник Київської ОДА, 300 мільйонів на доступне житло...>> ООС: бойовики 16 разів відкривали вогонь...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
ЄС засудив новий смертний вирок у Білорусі...
29-10-2019, 07:41  >>> 
Чоловіка, який до смерті побив товариша, судитимуть на Львівщині...
28-10-2019, 14:29  >>> 
За хуліганство львів’янину загрожує 7 років позбавлення волі...
25-10-2019, 14:11  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Депутати від "Слуги народу" зробили собі щеплення...
29-10-2019, 01:05  >>> 
У Чернігові вже у 15 учнів підозрюють гепатит "А"...
28-10-2019, 09:09  >>> 
В Україні можливий спалах дифтерії: єдиний спосіб захиститись — зробити вакцинацію...
25-10-2019, 19:07  >>> 

«ПІД ПОКРОВОМ ВОЛІ»: У КАРПАТАХ ГРОМАДСЬКІ АКТИВІСТИ ТА ВЕТЕРАНИ АТО/ООС ПРОВОДЯТЬ ПАТРІОТИЧНІ ВИШКОЛИ ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Суспільство | 28-10-2019, 15:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 127 127    

На Львівщині одним з лідерів руху, що опікується позашкільною роботою із юними громадянами України є навчально-виховний центр «Гайдамацька січ», заснований громадським активістом, учасником Революції Гідності Вадимом Кіровим.
- Мета існування нашого Центру – гармонійний інтелектуальний, фізичний, патріотичний розвиток молодого покоління громадян нашої держави, - говорить він. – Під час різноманітних занять, які проводяться на базі нашого центру ми допомагаємо юнакам та дівчатам розкрити їх внутрішній потенціал, допомогти позбутися невпевненості через спеціально розроблену програму тренінгових занять із розвитку особистості. Ця програма розроблена спільно із фахівцями факультету наук про здоров’я Українського католицького університету у Львові. Очолює цей напрямок соціальний педагог, психолог Зоряна Ханькова. Водночас, ми присвячуємо багато часу вивченню історії нашої країни, національної культури, звичаїв, військових традицій тощо.
Під час осінніх канікул, найбільш активні вихованці «Гайдамацької січі» беруть участь у вишколі в Карпатах. Слід зазначити, що навчально-виховний центр має свою спеціально облаштовану базу у селі Орявчик в Сколівському районі Львівщини. Поміж гір розташований будинок для проживання, територія для занять спортом. Ритм життя у такому вишкільному таборі дуже насичений. Про це дбають спеціально запрошені інструктори.
Зважаючи на те, що п’ятий рік поспіль Україна протистоїть російській агресії, у рамках наших практичних вишколів ми допомагаємо юнакам та дівчатам зрозуміти, що собою уявляє професія захисника Батьківщини, - розповідає Вадим Кіров. – У програмі вишколів обов’язкові заняття із фізичної підготовки. Крім того, ті, хто бачить своє майбутнє в лавах українського війська чи інших силових структур держави, можуть опанувати ази тактики, домедичної підготовки під керівництвом інструкторів з практичним досвідом військової служби та участі у АТО/ООС.
Зі слів керівника НВЦ «Гайдамацька січ», постійними партнерами у проведенні практичної роботи з молоддю є військовослужбовці факультету військової розвідки Військової академії з міста Одеси. Курсанти-розвідники, що до навчання у ВНЗ брали участь в боях з агресором на Сході України, у вільний від навчання і служби час є бажаними гостями в таборі «Гайдамацької січі». Крім того, налагоджено взаємодію із командуванням 3-го полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго Сил Спеціальних операцій ЗС України.
Постійно беруть участь в проведенні практичних таборів-вишколів й ветерани-учасники Антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил. До прикладу, цього разу до проведення таборування із школярами долучився ветеран АТО, військовий письменник з Житомирщини Василь Піддубний. Мало хто знає, але окрім написання художніх книжок, Василь відкрив у собі талант художника. І цього разу він навчає дітей живопису.
Для воїнів, що пройшли крізь горнило боїв на Донбасі така діяльність також необхідна, - говорить Вадим Кіров. – Це й момент соціалізації, після повернення до мирного життя. І психологічна адаптація, і педагогічна практика. Колишні і діючі солдати та офіцери мають значні знання та практичні навички, які цікаві дітям. Уміють нешаблонно та цікаво розповідати. І нашим вихованцям це подобається.
Слід зазначити, що НВЦ «Гайдамацька січ» щороку проводить до десяти різноманітних практичних вишколів для учнівської молоді. Переважна більшість учасників табору-вишколу беруть участь вже не вперше. Особливу увагу у таборуваннях приділяється дітям з пільгових категорій. Зокрема, дітям учасників АТО/ООС, які загинули під час виконання бойових завдань.
   Новини по темі: Суспільство
В Україні буде холодно, у Карпатах – мокрий сніг...
29-10-2019, 10:04  >>> 
«НАШПИГОВАНЕ» ТЮТЮНОМ «БМВ» ВИКРИЛИ ПРИКОРДОННИКИНА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ...
29-10-2019, 10:01  >>> 
Рятувальники з лісівниками провели спільний рейд в лісових масивах...
29-10-2019, 10:00  >>> 
Закарпатські митники виявили 950 пачок цигарок у вагоні з рудою...
29-10-2019, 09:07  >>> 
У Дніпрі вночі стався вибух на заводі...
29-10-2019, 09:05  >>> 
ООС: бойовики 16 разів відкривали вогонь...
29-10-2019, 07:42  >>> 
Кабмін виділив 300 млн грн на доступне житло...
29-10-2019, 07:39  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: новий очільник Київської ОДА, 300 мільйонів на доступне житло...
29-10-2019, 09:02  >>> 
Де у Львові не варто купувати житло: перелік компаній-порушників...
28-10-2019, 10:08  >>> 
Головні новини неділі і ночі: Зеленський і добровольці, імміграція Грановського...
28-10-2019, 08:34  >>> 
   ПолітикаПолітика
У Конгресі вперше допитають чиновника, який був присутній під час розмови Трампа і Зеленського...
29-10-2019, 10:02  >>> 
Brexit: Джонсон вдруге внесе в парламент пропозицію про вибори 12 грудня...
29-10-2019, 09:04  >>> 
Генсек НАТО виступить у Верховній Раді...
29-10-2019, 07:38  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Курс валют: гривня зміцнилася...
29-10-2019, 10:03  >>> 
Співробітники Facebook написали лист Цукербергу — NYT...
29-10-2019, 07:40  >>> 
JP Morgan покращив прогноз курсу гривні до 25 за долар до кінця року...
28-10-2019, 19:43  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В Україні буде холодно, у Карпатах – мокрий сніг...
29-10-2019, 10:04  >>> 
«НАШПИГОВАНЕ» ТЮТЮНОМ «БМВ» ВИКРИЛИ ПРИКОРДОННИКИНА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ...
29-10-2019, 10:01  >>> 
Рятувальники з лісівниками провели спільний рейд в лісових масивах...
29-10-2019, 10:00  >>> 
   ВладаВлада
Трамп назвав Зеленського російським президентом...
28-10-2019, 19:42  >>> 
Байден сказав, що думає про участь свого сина в українській газовій компанії...
28-10-2019, 08:31  >>> 
Гончарук про візит в Чернівці: ця показуха нас не вразила...
28-10-2019, 08:24  >>> 
   КультураКультура
Сенцов отримав нагороду Польської кіноакадемії...
23-10-2019, 08:21  >>> 
Мощі святого апостола Андрія Первозванного 20 жовтня привезуть до Львова...
15-10-2019, 16:57  >>> 
У Львові відбулась урочиста академія з нагоди 30-ліття діяльності Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької...
04-10-2019, 17:38  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:04 В Україні буде холодно, у Карпатах – мокрий сніг
10:03 Курс валют: гривня зміцнилася
10:02 У Конгресі вперше допитають чиновника, який був присутній під час розмови Трампа і Зеленського
10:01 «НАШПИГОВАНЕ» ТЮТЮНОМ «БМВ» ВИКРИЛИ ПРИКОРДОННИКИНА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ
10:00 Рятувальники з лісівниками провели спільний рейд в лісових масивах
09:07 Закарпатські митники виявили 950 пачок цигарок у вагоні з рудою
09:05 У Дніпрі вночі стався вибух на заводі
09:04 Brexit: Джонсон вдруге внесе в парламент пропозицію про вибори 12 грудня
09:02 Головні новини понеділка і ночі: новий очільник Київської ОДА, 300 мільйонів на доступне житло
07:42 ООС: бойовики 16 разів відкривали вогонь

   Анонси
У Львові відбудеться XIV Всеукраїнський жіночий фестиваль «Аніма»...
25-10-2019, 14:30  >>> 
Львів’ян запрошують на безкоштовний концерт японських музикантів...
07-10-2019, 18:12  >>> 
Молодь запрошують на зустріч Тезе у Вроцлаві...
07-10-2019, 16:20  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования