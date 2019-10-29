«ПІД ПОКРОВОМ ВОЛІ»: У КАРПАТАХ ГРОМАДСЬКІ АКТИВІСТИ ТА ВЕТЕРАНИ АТО/ООС ПРОВОДЯТЬ ПАТРІОТИЧНІ ВИШКОЛИ ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ Суспільство | 28-10-2019, 15:55 0 127

На Львівщині одним з лідерів руху, що опікується позашкільною роботою із юними громадянами України є навчально-виховний центр «Гайдамацька січ», заснований громадським активістом, учасником Революції Гідності Вадимом Кіровим.

- Мета існування нашого Центру – гармонійний інтелектуальний, фізичний, патріотичний розвиток молодого покоління громадян нашої держави, - говорить він. – Під час різноманітних занять, які проводяться на базі нашого центру ми допомагаємо юнакам та дівчатам розкрити їх внутрішній потенціал, допомогти позбутися невпевненості через спеціально розроблену програму тренінгових занять із розвитку особистості. Ця програма розроблена спільно із фахівцями факультету наук про здоров’я Українського католицького університету у Львові. Очолює цей напрямок соціальний педагог, психолог Зоряна Ханькова. Водночас, ми присвячуємо багато часу вивченню історії нашої країни, національної культури, звичаїв, військових традицій тощо.

Під час осінніх канікул, найбільш активні вихованці «Гайдамацької січі» беруть участь у вишколі в Карпатах. Слід зазначити, що навчально-виховний центр має свою спеціально облаштовану базу у селі Орявчик в Сколівському районі Львівщини. Поміж гір розташований будинок для проживання, територія для занять спортом. Ритм життя у такому вишкільному таборі дуже насичений. Про це дбають спеціально запрошені інструктори.

Зважаючи на те, що п’ятий рік поспіль Україна протистоїть російській агресії, у рамках наших практичних вишколів ми допомагаємо юнакам та дівчатам зрозуміти, що собою уявляє професія захисника Батьківщини, - розповідає Вадим Кіров. – У програмі вишколів обов’язкові заняття із фізичної підготовки. Крім того, ті, хто бачить своє майбутнє в лавах українського війська чи інших силових структур держави, можуть опанувати ази тактики, домедичної підготовки під керівництвом інструкторів з практичним досвідом військової служби та участі у АТО/ООС.

Зі слів керівника НВЦ «Гайдамацька січ», постійними партнерами у проведенні практичної роботи з молоддю є військовослужбовці факультету військової розвідки Військової академії з міста Одеси. Курсанти-розвідники, що до навчання у ВНЗ брали участь в боях з агресором на Сході України, у вільний від навчання і служби час є бажаними гостями в таборі «Гайдамацької січі». Крім того, налагоджено взаємодію із командуванням 3-го полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго Сил Спеціальних операцій ЗС України.

Постійно беруть участь в проведенні практичних таборів-вишколів й ветерани-учасники Антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил. До прикладу, цього разу до проведення таборування із школярами долучився ветеран АТО, військовий письменник з Житомирщини Василь Піддубний. Мало хто знає, але окрім написання художніх книжок, Василь відкрив у собі талант художника. І цього разу він навчає дітей живопису.

Для воїнів, що пройшли крізь горнило боїв на Донбасі така діяльність також необхідна, - говорить Вадим Кіров. – Це й момент соціалізації, після повернення до мирного життя. І психологічна адаптація, і педагогічна практика. Колишні і діючі солдати та офіцери мають значні знання та практичні навички, які цікаві дітям. Уміють нешаблонно та цікаво розповідати. І нашим вихованцям це подобається.

Слід зазначити, що НВЦ «Гайдамацька січ» щороку проводить до десяти різноманітних практичних вишколів для учнівської молоді. Переважна більшість учасників табору-вишколу беруть участь вже не вперше. Особливу увагу у таборуваннях приділяється дітям з пільгових категорій. Зокрема, дітям учасників АТО/ООС, які загинули під час виконання бойових завдань.

