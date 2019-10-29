Розбіжності по податку на нерухоме майно – як діяти? Суспільство | 28-10-2019, 15:55 0 137

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує фізичним особам, які не отримали повідомлення - рішення про сплату податку на нерухоме майно, або в отриманому повідомленні є розбіжності щодо об’єктів нерухомості або нарахованої суми, про те, що в Податковому кодексі України (далі ‒ ПКУ) передбачена змога проведення звірки даних, зазначених у повідомленні - рішенні.

Так, пп. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 ПКУ визначено, що платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Зразки заяв розміщені на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області в розділі «Платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2019 році» за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/anonsi-ark/19422.html

