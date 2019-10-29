29 жовтня буде частково обмежено доступ до електронних сервісів Суспільство | 28-10-2019, 19:34 0 92

У зв’язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС 29.10.2019 з 18:00 по 21:00 доступ до електронних сервісів буде частково обмежено.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Прес-служба Державної податкової служби України

