Аваков приїхав у Маріуполь в центр "Азову" і висловив підтримку Суспільство | 28-10-2019, 19:41 0 105 Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, на фоні критики полку "Азов" в США і конфлікта з Офісом президента, приїхав в Маріуполь до мобільного центру "Азову".



Джерело: Твіттері Авакова, пресслужба МВС



Пряма мова Авакова: "У Маріуполі відвідав мобільний центр ОЗСП НГУ "Азов", де готують бійців для наступальних операцій і проводять вогневі заняття з усього наявного в НГУ озброєння. Це один з найбільш професійних і підготовлених підрозділів. Наша філософія-максимальна підтримка тих,хто захищає Україну"



Дослівно прес-служба МВС: "Очільник МВС також відвідав базу навчального полігону "Азов", де проводять заняття із бойової стрільби та наступальних дій. Полігон знаходиться біля населеного пункту Новопетрівка та включає базовий табір, який здатний розмістити до 300 осіб особового складу та військове стрільбище, яке придатне для проведення вогневих занять з практичною стрільбою з усіх наявних сил та засобів озброєння НГУ, включаючи танки та артилерію".



Чому це важливо: Останнім часом між офісом президента і членами "Азову" назрів конфлікт щодо ситуації із розведенням військ у Золотому-4. Полк "Азов" перебуває в структурі Міністерства внутрішніх справ, керівником якого є Аваков.



Передісторія:



26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ.

Під час спілкування з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати.... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".

Згодом у дописі на Facebook Зеленський заявив, що провів у Золотому дві доби, під час поїздки зустрічався з учителями та лікарями та дізнався про стурбованість місцевих мешканців через те, що на околиці оселилася група озброєних людей. "Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними", - пояснив своє спілкування з добровольцями президент.

У свою чергу у штабі Операції об'єднаних сил заявили, що люди зі зброєю, з якими у суботу в Золотому спілкувався президент, перебувають там нелегально, і цьому надається правова оцінка.

27 жовтня лідер Нацкорпусу Андрій Білецький заявив, що ветерани не підуть із Золотого-4, навіть якщо президент Володимир Зеленський вирішить їх звідти "викинути".

Пізніше Троян заявив, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4.

У понеділок до ветеранів, які перебувають у селищі Золотому на Луганщині, приїхали озброєні поліцейські та намагалися провести обшуки у бійців.