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У Києві на проспекті Науки стався викид радіації
|Суспільство | 29-10-2019, 01:04
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|У Києві в одній з будівель Центральної геофізичної обсерваторії зафіксували підвищений рівень радіації.
Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)
Підвищений рівень радіаційного випромінювання виявили у будівлі фізико-хімічної лабораторії, що розташована на проспекті Науки, 39.
"Під час проведення радіаційної розвідки підтверджено наявність перевищення рівня радіаційного випромінювання всередині окремого приміщення будівлі лабораторії", - заявили в ДСНС.
За словами рятувальників, підвищений рівень радіації зафіксований лише всередині приміщення, ззовні радіаційний фон був у нормі. Загрози персоналу лабораторії та навколишньому середовищу немає.
У ДСНС додали, що забруднені фрагменти будівлі будуть утилізовані.
Про причини викиду радіації нічого не повідомляється.
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