У Києві на проспекті Науки стався викид радіації Суспільство | 29-10-2019, 01:04 0 101 У Києві в одній з будівель Центральної геофізичної обсерваторії зафіксували підвищений рівень радіації.



Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)



Підвищений рівень радіаційного випромінювання виявили у будівлі фізико-хімічної лабораторії, що розташована на проспекті Науки, 39.



"Під час проведення радіаційної розвідки підтверджено наявність перевищення рівня радіаційного випромінювання всередині окремого приміщення будівлі лабораторії", - заявили в ДСНС.



За словами рятувальників, підвищений рівень радіації зафіксований лише всередині приміщення, ззовні радіаційний фон був у нормі. Загрози персоналу лабораторії та навколишньому середовищу немає.



У ДСНС додали, що забруднені фрагменти будівлі будуть утилізовані.



Про причини викиду радіації нічого не повідомляється.