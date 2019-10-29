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У США впав супутник Samsung
|Суспільство | 29-10-2019, 07:37
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|На територію ферми в американському штаті Мічиган впав стратосферний супутник Samsung.
Джерело: nbc news
"Пристрій, який компанія Samsung використала для запуску селфі Кари Делевінь (британська модель) у космос, очевидно, мав драматичне повернення на Землю", - йдеться у публікації.
Про враження від інциденту розповіла очевидиця Ненсі Мамбі-Уелк, яка почула гучний тріск біля будинку на фермі.
"Неймовірно, подивіться, що щойно впало з неба. 911 збита з пантелику. І воно впало на наше дерево... Ми зрозуміли, що це впало з неба. Це виглядало як супутник", - повідомила дівчина.
У результаті падіння стратостата ніхто не постраждав. Компанія Samsung вже перепросила фермерів за завдані незручності і заявила, що посадка супутника була "запланованою" і сталася у "вибраній сільській місцевості".
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