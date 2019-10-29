У США впав супутник Samsung Суспільство | 29-10-2019, 07:37 0 56 На територію ферми в американському штаті Мічиган впав стратосферний супутник Samsung.



Джерело: nbc news



"Пристрій, який компанія Samsung використала для запуску селфі Кари Делевінь (британська модель) у космос, очевидно, мав драматичне повернення на Землю", - йдеться у публікації.



Про враження від інциденту розповіла очевидиця Ненсі Мамбі-Уелк, яка почула гучний тріск біля будинку на фермі.



"Неймовірно, подивіться, що щойно впало з неба. 911 збита з пантелику. І воно впало на наше дерево... Ми зрозуміли, що це впало з неба. Це виглядало як супутник", - повідомила дівчина.



У результаті падіння стратостата ніхто не постраждав. Компанія Samsung вже перепросила фермерів за завдані незручності і заявила, що посадка супутника була "запланованою" і сталася у "вибраній сільській місцевості".