ООС: бойовики 16 разів відкривали вогонь Суспільство | 29-10-2019, 07:42 0 62 28 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС.



Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід противник здійснив 8 обстрілів.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів.



"Вчора, 27 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було",- додали у штабі.



З початку цієї доби бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Втрат не зафіксовано.