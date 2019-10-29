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ООС: бойовики 16 разів відкривали вогонь
|Суспільство | 29-10-2019, 07:42
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|28 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід противник здійснив 8 обстрілів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів.
"Вчора, 27 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було",- додали у штабі.
З початку цієї доби бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Втрат не зафіксовано.
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