У Дніпрі вночі стався вибух на заводі Суспільство | 29-10-2019, 09:05 0 45 28 жовтня о 21:53 у місті Дніпро по вулиці Байкальська 9 на території маслоекстракційного заводу ТОВ "Потоки" у складській будівлі стався вибух з послідуючим горінням.



Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій



Деталі: О 23:16 підрозділи ДСНС ліквідували пожежу на площі 200 м кв.



Жертв та постраждалих немає.



Внаслідок вибуху зруйновано складську будівлю на площі близько 4 200 м кв.



До гасіння залучалося 37 людей особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС