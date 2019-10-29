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У Дніпрі вночі стався вибух на заводі
|Суспільство | 29-10-2019, 09:05
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|28 жовтня о 21:53 у місті Дніпро по вулиці Байкальська 9 на території маслоекстракційного заводу ТОВ "Потоки" у складській будівлі стався вибух з послідуючим горінням.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: О 23:16 підрозділи ДСНС ліквідували пожежу на площі 200 м кв.
Жертв та постраждалих немає.
Внаслідок вибуху зруйновано складську будівлю на площі близько 4 200 м кв.
До гасіння залучалося 37 людей особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС
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