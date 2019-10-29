Закарпатські митники виявили 950 пачок цигарок у вагоні з рудою Суспільство | 29-10-2019, 09:07 0 46

Сьогодні, 29 жовтня 2019 року, працівники Закарпатської митниці ДФС на митному посту «Павлово» виявили 950 пачок цигарок у вантажному потязі, який прямував з України до Словаччини.

Цигарки були приховані в чорні поліетиленові пакети під шаром руди. Знайдені тютюнові вироби «Jin Ling» українського виробництва з акцизними марками України.

Працівниками митниці матеріали та тютюнові вироби буде направлено до Головного управління ДФС у Закарпатській області.

Закарпатська митниця ДФС

