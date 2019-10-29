Рятувальники з лісівниками провели спільний рейд в лісових масивах Суспільство | 29-10-2019, 10:00 0 52



На території Винниківського лісництва ДП «Львівський лісгосп» було проведено спільний рейд з попередження виникнення пожеж та засмічення у лісових насадженнях. Цього разу стан охорони лісів перевіряли працівники лісгоспу, представники ДСНС та міської ради. Під час рейду фахівці оглянули ліси підприємства, що мають велике рекреаційне навантаження.



В ході рейду було проведено інформування відпочиваючих про заборону розведення відкритих вогнищ, спалювання сухої рослинності, засмічення території та правил поведінки в лісі. Відвідувачам лісів було роздано інформаційні листівки з правил пожежної безпеки в лісах України та загальних правил поведінки в лісових екосистемах.



Громадян проінформували про шкоду, яку завдають лісу пожежі та засмічення території побутовими відходами. Під час рейду, гостей лісу було повідомлено про адміністративну відповідальність, яка виникає при порушенні правил пожежної безпеки та засміченні лісів.



За інформацією



ДП “Львівський лісгосп