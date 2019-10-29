«НАШПИГОВАНЕ» ТЮТЮНОМ «БМВ» ВИКРИЛИ ПРИКОРДОННИКИНА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ Суспільство | 29-10-2019, 10:01 0 30



Учора ввечері, в пункті пропуску «Дякове» прикордонники Мукачівського загону спільно з фіскалами попередили спробу незаконного переміщення через кордон сигарет.

Приховати від правоохоронців тютюнові вироби намагався 26-річний громадянин Румунії, який прибув у пункт пропуску автомобілем марки «БМВ».

560 пачок сигарет чоловік запакував в конструктивні порожнини багажника та панелі приладів. Правопорушника прикордонники викрили під час здійснення спільного з митниками поглибленого огляду транспортного засобу.

Сигарети та авто в іноземця вилучили. Сума оцінки сигарет склала 12325 гривень, транспортний засіб оцінили у більш ніж 50 тисяч гривень.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



