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«НАШПИГОВАНЕ» ТЮТЮНОМ «БМВ» ВИКРИЛИ ПРИКОРДОННИКИНА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ
|Суспільство | 29-10-2019, 10:01
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Учора ввечері, в пункті пропуску «Дякове» прикордонники Мукачівського загону спільно з фіскалами попередили спробу незаконного переміщення через кордон сигарет.
Приховати від правоохоронців тютюнові вироби намагався 26-річний громадянин Румунії, який прибув у пункт пропуску автомобілем марки «БМВ».
560 пачок сигарет чоловік запакував в конструктивні порожнини багажника та панелі приладів. Правопорушника прикордонники викрили під час здійснення спільного з митниками поглибленого огляду транспортного засобу.
Сигарети та авто в іноземця вилучили. Сума оцінки сигарет склала 12325 гривень, транспортний засіб оцінили у більш ніж 50 тисяч гривень.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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