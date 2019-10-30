Фізичній особі-підприємцю у разі зміни адреси або прізвища необхідно повідомити податкову Суспільство | 29-10-2019, 13:07 0 82

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до норм Податкового кодексу України у разі зміни прізвища, ім’я чи по батькові фізична особа-підприємець (далі ‒ ФОП) повинен протягом місяця з дня виникнення змін повідомити податкову службу шляхом подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування з заповненням відповідного розділу.

Зміна місця проживання чи місця здійснення діяльності платниками єдиного податку 1 та 2 групи передбачає подання заяви протягом 20 днів місяця наступного за місяцем, в якому відбулися зміни, а платники 3 групи подають інформацію про такі зміни у заяві разом з квартальною декларацією.

Детальніше про інформування податкової щодо змін у пунктах 298.4 -298.7 статті 298 Податкового кодексу України.

