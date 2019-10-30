В колісних арках автобуса митники знайшли дитячий одяг Суспільство | 29-10-2019, 13:21 0 100





Сьогодні, 29.10.2019 р., зранку працівники Львівської митниці ДФС вилучили понад 500 одиниць нового дитячого одягу. Його намагався ввезти в Україну через пункт пропуску «Грушів-Будомєж» водій рейсового автобуса «Легниця − Київ» 45- річний мешканець Львівщини.

Усі пасажири та водій подали декларації, в яких вказали на відсутність товарів, обов’язкових для декларування та оподаткування. Однак після ретельного огляду в конструктивних порожнинах колісних арок автобуса митники знайшли господарські сумки, де були сховані незадекларовані речі: куртки, штани, светри, блузки − загалом понад сорок найменувань.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.



