ЧЕРГОВИХ ПІВ МІЛЬЙОНА ВТРАТИЛИ КОНТРАБАНДИСТИ НА БУКОВИНІ Суспільство | 29-10-2019, 13:23 0 101



На Путильщині прикордонники Чернівецького загону позбавили контрабандистів чергової партії сигарет, яку пачкарі намагалися переправити до Румунії.

Товар, попередньою вартістю понад пів мільйона гривень, вилучили прикордонники відділу «Селятин», під час реалізації випереджувальної інформації співробітників оперативних підрозділів Західного регіонального управління, вчора 28 жовтня.

Аби звести нанівець плани контрабандистів прикордонники виставили кілька додаткових нарядів. Та не дарма, один із них виявив групу осіб, що прямувала в сторону кордону з Румунією. Сім-вісім чоловіків якраз намагалися подолати загороджувальний паркан, за 50 метрів до державного кордону. З появою прикордонників чоловіки покинули товар та вдалися до втечі, не зупинили їх й попереджувальні постріли у повітря.

Варто сказати, що правопорушники намагалися переправити майже 14 тисяч пачок сигарети різних марок, серед яких й дорогі. Попередня сума оцінки товару становить 552 тисячі гривень.



Прес-служба Чернівецького

прикордонного загону



