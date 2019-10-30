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Закарпатські митники вилучили в іноземця 560 пачок цигарок

Суспільство | 29-10-2019, 13:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 106 106    
Закарпатські митники вилучили в іноземця 560 пачок цигарок

Напередодні, 28 жовтня 2019 року, на митному посту «Неветленфолу» працівники Закарпатської митниці ДФС припинили незаконне вивезення тютюнових виробів. Цигарки вивозив громадянин Румунії автомобілем «BMW 320D».
Проходив митний контроль іноземець через «Зелений коридор».
На підставі наявності ознак облаштування транспортного засобу спеціально виготовленими сховищами, працівники митниці прийняли рішення провести поглиблений митний огляд автомобіля.
Відтак митники виявили незаявлені під час усного опитування та приховані від митного контролю 560 пачок цигарок українського та іноземного виробництва, з акцизними марками України та без. Тютюнові вироби знаходились у конструктивній порожнині багажного відсіку автомобіля, в пустотілій порожнині передньої панелі автомобіля та у спеціальній ніші для запасного колеса.
Орієнтовна вартість автомобіля понад 50 тис. грн, частини цигарок – понад 12 тис. грн, вартість іншої частини буде встановлена додатково.
Таким чином, іноземець вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників).
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та автомобіль вилучено.
Закарпатська митниця ДФС
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