ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 29-10-2019, 14:58 0 196

Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян

для працевлаштування за професіями:

кухар, бариста

для ФО-П Швед Вікторія Володимирівна



(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями

або за тел.: 244-07-63, 244-59-91, ).



З повагою директор /підпис/ О.Рісний

