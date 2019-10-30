ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 29-10-2019, 14:59 0 267



Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян

для працевлаштування за професіями:

продавець-консультант, швачка

для ФО-П Мельник Єлизавета Миколаївна



(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями

або за тел.: 244-07-69, 244-59-91, ).



З повагою директор /підпис/ О.Рісний

