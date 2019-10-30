У разі виявлення неврахованих збитків за попередній звітний період необхідно надати Звіт про пільги Суспільство | 29-10-2019, 15:01 0 107

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що пп. 16.1.6 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податків зобов’язаний подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг – пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає Звіт про суми податкових пільг.

Згідно з п.п. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 ПКУ (який застосовується з урахуванням п. 3 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ) фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема, на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Розрахунок пільги з податку на прибуток, передбаченої п.п. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 ПКУ, здійснюється на підставі показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та рядка 3.2.4 додатка РІ до рядка 03 Декларації.

У разі самостійного виявлення платником податку неврахованої суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулого податкового року, платник податку має право відповідно до ст. 50 ПКУ виправити таку помилку шляхом подання уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) або додатка ВП до Декларації, в залежності від обраного способу виправлення помилок.

Якщо платником податку на прибуток самостійно за попередній податковий рік виправлено неврахування суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулого податкового (звітного) року, що зменшує позитивне значення об’єкта оподаткування, то на зменшену суму податкового зобов’язання з податку на прибуток нарахування штрафних санкцій та пені ПКУ не передбачено.

Поряд з цим платник податку на прибуток, який не користувався пільгою, передбаченою п.п. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 ПКУ, та не подавав Звіт про суми податкових пільг у встановлений п.3 Порядку строк, зобов’язаний подати його за попередній звітний рік (квартал) за результатами якого самостійно виявлено (або контролюючим органом) незадеклароване від’ємне значення об’єкта оподаткування минулого податкового року (у т.ч. якщо до платника вже було застосовано відповідальність за неподання Звіту за цей період).

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання Звіту за період, у якому суб’єкт господарювання користувався податковими пільгами, передбачена п. 120.1 ст. 120 ПКУ (штрафні санкції у розмірі 170 грн) та ст. 163 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (адмінштраф для посадових осіб від 85 грн до 170 грн з урахуванням тримісячного терміну).

При цьому якщо Звіт подано із порушенням строку за період, за який до нього вже застосовано відповідальність за неподання Звіту, то повторно штрафні санкції (за несвоєчасне подання Звіту) не застосовуються.



