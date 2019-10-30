До уваги платників, які включені до Реєстру великих платників на 2020 рік! Суспільство | 29-10-2019, 15:03 0 102

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС нагадує, що наказом ДПС України від 26.09.2019 № 98 затверджено Реєстр великих платників податків на 2020 рік, до якого увійшло 1 660 великих платників.

Всі великі платники вже отримали Повідомлення про включення до Реєстру великих платників за ф. №1-ВПП, які були направлені ДПС України на електронні адреси.

Відтак, Офіс великих платників з нового року поповниться 415 новими великими платниками. Для цього необхідно в термін до 15 листопада поточного року направити до Офісу великих платників або його територіальних управлінь заяви про взяття на облік за ф.№ 1-ОПП.

Дану заяву можна подати виключно в паперовій формі нарочно або надіслати поштовим відправленням за адресою, розміщеною за посиланням https://officevp.tax.gov.ua/kontakti/

Додаткову інформацію щодо порядку заповнення заяви ви можете отримати за телефонами в містах:

Києві – (044) 454-17-22, 454-17-23;

Дніпрі – (056) 778-45-74;

Запоріжжі – (061) 219-08-77;

Львові – (032) 297-37-00;

Одесі – (048) 784-36-79;

Харкові – (057) 734-92-46.

Перевірити чи потрапили ви до реєстру можливо за посиланням https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/393222.html



