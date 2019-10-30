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До уваги платників, які включені до Реєстру великих платників на 2020 рік!
|Суспільство | 29-10-2019, 15:03
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Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС нагадує, що наказом ДПС України від 26.09.2019 № 98 затверджено Реєстр великих платників податків на 2020 рік, до якого увійшло 1 660 великих платників.
Всі великі платники вже отримали Повідомлення про включення до Реєстру великих платників за ф. №1-ВПП, які були направлені ДПС України на електронні адреси.
Відтак, Офіс великих платників з нового року поповниться 415 новими великими платниками. Для цього необхідно в термін до 15 листопада поточного року направити до Офісу великих платників або його територіальних управлінь заяви про взяття на облік за ф.№ 1-ОПП.
Дану заяву можна подати виключно в паперовій формі нарочно або надіслати поштовим відправленням за адресою, розміщеною за посиланням https://officevp.tax.gov.ua/kontakti/
Додаткову інформацію щодо порядку заповнення заяви ви можете отримати за телефонами в містах:
Києві – (044) 454-17-22, 454-17-23;
Дніпрі – (056) 778-45-74;
Запоріжжі – (061) 219-08-77;
Львові – (032) 297-37-00;
Одесі – (048) 784-36-79;
Харкові – (057) 734-92-46.
Перевірити чи потрапили ви до реєстру можливо за посиланням https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/393222.html
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