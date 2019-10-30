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Про право на нульову ставку ПДВ при реалізації підакцизного товару

Суспільство | 29-10-2019, 15:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 107 107    

Про випадки, коли експортер може мати право на нульову ставку ПДВ при реалізації підакцизного товару, розповів інтернет-виданню «Медіастар» начальник Львівського управління Офісу ВПП ДПС Олександр Юристовський.
До прикладу розглянемо випадок коли підприємство планує здійснювати реалізацію товарів нерезидентам на території Україии, вивіз товару буде здійснювати сам нерезидент-покупець. Товар, який планується реалізувати є підакцизним (фракція С9). При цьому, нерезидент планує переробляти куплений товар на території України та в подальшому здійснювати його реалізацію на території України або за її межами. Відповідно виникає питання, чи має право, в такому випадку, експортер на нульову ставку ПДВ та чи звільняється від сплати акцизного податку, згідно з нормами Податкового законодавства?
Ввідповідно до п.195.1 ст.195 Податкового кодексу України за нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України, зркрема у митному режимі експорту.
При цьому товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог МКУ.
За загальним правилом, згідно з п.187.1 ст.187 Податкового кодексу України датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, в разі експорту товарів, дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства.
Відповідно до ст 82 Митного Кодексу України, експорт (остаточне вивезення) - це митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов'язань щодо їх зворотного ввезення.
Товари, поміщені у митний режим експорту, втрачають статус українських товарів з моменту їх фактичного вивезення за межі митної території України (Ст.84).
Експортувати (продавати за зовнішньоекономічним договором) можна як товари, так і послуги (роботи). А товари можуть бути продані як із вивезенням за межі митної території України, так і без нього. Крім того, законодавство України дозволяє своїм господарюючим суб'єктам придбати товар за межами митного кордону нашої держави і продати його там же, не ввозячи до країни. Залежно від таких особливостей ПКУ встановлює окремі податкові правила обліку для кожної із зовнішньоекономічних операцій .
Якщо товар у зовнішньоекономічній операції не перетинає митний кордон України, МД не оформляється. Отже, і товар не може бути оформлений у митному режимі експорту з метою обкладення ПДВ. Тож, тут важливу роль відіграє питання правильного визначення місця постачання товарів. Основний критерій, яким слід керуватись при цьому, — місце постачання. 
 Якщо місце постачання розташоване на митній території України, діє ставка 20%.  Базою оподаткування є договірна ціна, але не нижча за звичайну (п. 188.1 ПКУ). Прикладом такої операції буде ситуація, коли товар придбавається (виготовляється) на митній території України та продається нерезиденту на території України.
Місце постачання визначається відповідно до Інкотермс 2010. Постачання товарів буде здійснюватись на території України.
Товар, на час початку його перевезення перебуває на території України.
Так, якщо Продавець передає товар нерезидентам на території України, то він не приймає будь-якої участі в подальшому переміщенні товарів через митний кордон України, що здійснювали вже покупці-нерезиденти, а не Продавець.
Лише наявність митних декларацій може свідчити про факт вивезення товарів за межі митного кордону України, що, згідно з пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу України, може бути підставою для оподаткування операції за нульовою ставкою.
При цьому потрібно враховувати, що ця обставина є обов’язковою, але не вичерпною, підставою для оподаткування операції за нульовою ставкою.
Так, згідно Інкотермс 2010, при поставці товару на умовах EXW (франко-завод), продавець не зобов’язаний організовувати виконання митних формальностей, а покупець зобов’язаний отримувати експортну ліцензію за свій рахунок, якщо це потрібно, та виконати всі митні формальності, необхідні для вивезення товару.
Такі умови поставки свідчать про те, що продавець не здійснює вивезення товару за митний кордон України.
Крім того, потрібно враховувати, що не будь-який експорт товару оподатковується за нульовою ставкою.
Так, відповідно до ст. 1 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність», експорт товарів - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України.
В той же час, за нульовою ставкою ПДВ оподатковується лише такий вид експорту, що пов'язаний саме з вивезенням товару з України, відповідно до пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 ПК України
Отже, операції Продавця можна назвати експортом товару, у розумінні ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність», але це не дає йому права на оподаткування таких операцій за нульовою ставкою, тому що Продавець не здійснюває вивезення товару за межі митного кордону України. 

До операцій з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком належать операції з:
- вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України. Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією, у тому числі, якщо відвантаження відбулося у звітному періоді, а вивезення (експортування) - у наступному звітному періоді і на дату подання декларації з акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація;
Таким чином, якщо суб’єкт господарювання здійснює вивезення (експорт) підакцизних товарів (продукції) за межі митної території України, то зазначені операції не підлягають оподаткуванню акцизним податком відповідно до пп. 213.2.1 п. 213.2 ст. 213 Податкового кодексу. При цьому мають бути виконані вимоги, зазначені в абзаці другому цього підпункту щодо підтвердження таким суб’єктом того, що підакцизні товари (продукція) є дійсно вивезеними (експортованими).
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