У днищі автомобіля митники знайшли майже 3 тисячі пачок сигарет Суспільство | 29-10-2019, 15:08 0 111

Учора, 28.10.2019 р., 25-річний мешканець Львова прямував з України в Польщу через пункт пропуску «Шегині-Медика» автомобілем «Volkswagen Transporter». За результатами аналітичної роботи було прийнято рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально обладнаному боксі з метою виявлення товарів та предметів, прихованих від митного контролю.

Під час митного огляду транспортного засобу спільна оглядова група митників та прикордонників виявила сигарети, які містились у спеціально виготовленому тайнику, розташованому у днищі автомобіля та запасному колесі. Загалом у сховках було 2 900 пачок сигарет без марок акцизного податку.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Сигарети та автомобіль вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

