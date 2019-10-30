На лаві підсудних опинився поліцейський з Львівщини, який отримав 65 тис грн хабара Суспільство | 29-10-2019, 18:40 0 101



Затримали працівника Сколівського відділку поліції ГУ НП у Львівській цьогоріч, 6 червня, неподалік готелю «ОКЕЙ» на Львівщині, коли той отримував від особи 65 тис грн неправомірної вигоди.

За вказану суму 37-річний правоохоронець обіцяв не скеровувати до слідчих органів матеріали перевірки за фактом скоєння цим чоловіком дорожньо-транспортної пригоди.

Підозрюваному інкримінували ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), санкція якої передбачає 10 ув’язнення з трирічним позбавлення права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

18.10.2019 у кримінальному провадженні завершено досудове розслідування, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Зазначимо, що на даний час зловмисник перебуває на волі, оскільки сплатив близько 90 тис грн застави. Крім цього, його звільнено із посади.



Пресслужба прокуратури Львівської області

