Вчасно сплатіть податки! 29 та 30 жовтня останній день сплати! Суспільство | 29-10-2019, 21:13 0 96

29.10.2019 року – останній день сплати:

- авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за IІІ квартал 2019 року;

- авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за IІІ квартал 2019 року.

30.10.2019 року – останній день сплати:

- єдиного податку платниками четвертої групи за ІІІ квартал 2019 року;

- податку на додану вартість за вересень 2019 року;

- акцизного податку за вересень 2019 року;

- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за вересень 2019 року;

- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за вересень 2019 року;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за вересень 2019 року;

- податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за вересень 2019 року;

- податку на доходи фізичних осіб із загальної суми доходів у вигляді процентів, нарахованих за вересень 2019 року на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці.

Дізнатися про актуальні реквізити рахунків для сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів до бюджету закарпатські платники податків можуть з таких джерел:

- на офіційному веб-порталі «Територіальні органи ДПС у Закарпатській області» за посиланням: https://zak.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

- у приватній частині Електронного кабінету в меню «Стан розрахунків з бюджетом» платник податків має доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату, МФО банку.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДПС.

- у контролюючого органу ДПС за місцем реєстрації або місцем здійснення діяльності.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

