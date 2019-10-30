Ветерани-податківці Закарпаття відвідали святі місця рідного краю Суспільство | 29-10-2019, 23:38 0 234

Напередодні Дня ветеранів органів державної податкової служби, за ініціативою голови місцевого осередку ветеранів ДПС України у Закарпатській області Марти Волощук та за підтримки керівництва ГУ ДПС у Закарпатській області, відбулась паломницька поїздка членів колективу Головного управління та ветеранів органів ДПС визначними місцями прощі християн Закарпаття.

Спочатку паломники побували у монастирі св. Миколая отців Чину Святого Василія Великого у м. Мукачеві, де знаходиться Чудотворна Ікона Матері Божої. Наступною зупинкою був Доробратівський Свято-Миколаївський храм – велична мурована українська греко-католицька церква з двома вежами у селі Доробратово Іршавського району була збудована в першій половині минулого століття. Ікони іконостасу, бічного й основного вівтарів намалював легендарний закарпатський художник Йосип Бокшай. Храм унікальний тим, що в ньому 26 вересня 2010 року знайшли одвічне пристанище мощі Святого Миколая.

Проте головною метою паломницької подорожі було урочище Джублик в Іршавському районі, в якому в 2002 році відбулося об'явлення Матері Божої маленьким дівчаткам Оленці та Мар’янці. Свого часу Папа Іван Павло II благословив дівчаток, які розповіли про об’явлення Пречистої Богородиці. Дівчатка передали прохання Матері Божої спорудити капличку і молитися Святій Вервиці. Так, наприкінці серпня 2002 року єпископ Іван Маргітич відправив у Джублику першу Службу Божу і відтоді в урочище на Закарпатті з’їжджаються тисячі людей, аби помолитися та попросити у Божої Матері зцілення. І хоча офіційного визнання Церквою дива з’яви Матері Божої на Закарпатті поки немає, історії про дива у Джублику розповідають все більше.

Сьогодні на місці об’яви Матері Божої зведено греко-католицький монастир Собору Пресвятої Богородиці, чоловічий монастир з каплицею Серця Христового, де зберігається копія чудотворної ікони Матері Божої Єрусалимської, жіночий монастир з каплицею Пресвятої Родини та відпустова церква Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії. А біля джерела, де, за розповідями дівчаток, з’явилася Богородиця, стоїть дерев’яна каплиця Матері Божої із Хресною дорогою довкола.

Такі спільні подорожі, на думку учасників паломництва, сприяють пізнанню свого рідного краю, скріплюють дружні стосунки, дають приводи для приємних спогадів і гарних фото.

З нагоди Дня ветеранів податкової служби, керівництво Головного управління ДПС у Закарпатській області вітає ветеранів-податківців, які стояли у витоків формування податкової служби, як у Закарпатті, так і країні загалом. Сьогодні ветерани податкової служби особливо заслуговують на пошану і подяку, адже завдяки їх досвіду та професіоналізму, який вони передали молоді, податкове відомство заслужило повагу і довіру платників податків, перетворилось на сервісну службу – тонкий і досконалий інструмент наповнення казни нашого краю та держави.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

