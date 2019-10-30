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У канадській провінції визнали Голодомор геноцидом українців
|Суспільство | 30-10-2019, 08:25
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|У провінції Британська Колумбія Канади визнали Голодомор актом геноциду українського народу.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на відповідний законопроєкт
Деталі: Запропонований проєкт закону у третьому завершальному читанні був підтриманий депутатами одностайно. Аби ухвалити це рішення їм знадобився тиждень.
Законопроєкт вступить в силу після схвалення його лейтенантом-губернатором провінції. Очікується, що це відбудеться в четвер.
Дослівно: "Метою цього законопроєкту є вшанування пам'яті мільйонів українців та інших, хто загинув під час Голодомору, а також нагадування про Голодомор та інші злочини проти людяності".
Нагадаємо:
МЗС Німеччини проти того, аби німецький Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом українського народу.
У жовтні 2018 року Сенат США одностайним рішенням визнав Голодомор геноцидом українського народу.
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