У канадській провінції визнали Голодомор геноцидом українців Суспільство | 30-10-2019, 08:25 0 58 У провінції Британська Колумбія Канади визнали Голодомор актом геноциду українського народу.



Джерело: "Укрінформ" з посиланням на відповідний законопроєкт



Деталі: Запропонований проєкт закону у третьому завершальному читанні був підтриманий депутатами одностайно. Аби ухвалити це рішення їм знадобився тиждень.



Законопроєкт вступить в силу після схвалення його лейтенантом-губернатором провінції. Очікується, що це відбудеться в четвер.



Дослівно: "Метою цього законопроєкту є вшанування пам'яті мільйонів українців та інших, хто загинув під час Голодомору, а також нагадування про Голодомор та інші злочини проти людяності".



Нагадаємо:



МЗС Німеччини проти того, аби німецький Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом українського народу.

У жовтні 2018 року Сенат США одностайним рішенням визнав Голодомор геноцидом українського народу.