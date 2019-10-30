У Києві на місці пам’ятника Леніну встановили нову скульптуру Суспільство | 30-10-2019, 08:37 0 72 На бульварі Тараса Шевченка на місці поваленого пам’ятника Леніну встановили нову скульптуру під назвою "Протистояння".



Джерело: пресслужба КМДА з посиланням коментар директора департаменту культури Діани Попової





На бульварі Тараса Шевченка на місці поваленого пам’ятника Леніну встановили нову скульптуру під назвою "Протистояння".

ПРЕССЛУЖБА КМДА

Дослівно Попова: "Скульптура "Протистояння" – це спроба оформити у візуальний образ відчуття внутрішньої напруги, конфлікту, нестримної сили, що не піддається контролю розуму. Головним важелем у житті завжди залишається щось, що є вищим навіть за пам’ять. Таким важелем, що утримує на поверхні, є усвідомлення себе вільним".



Деталі: Проєкт скульптури авторства Олексія Золотарьова переміг у конкурсі від Українського кризового медіа-центру для експозиції "Ціна свободи".



Нагадаємо:



У листопаді 2016 року на бульварі Тараса Шевченка на місці поваленого пам’ятника Леніну презентували інсталяцію іранського митця Махмуда Бакші "Безкінечне святкування".

Восени 2017 року на місці пам’ятника Леніну встановили мистецьку арт-інсталяцію "Ритуал природи" мексиканської художниці Іси Каррільйо.

27 вересня 2018 р. на місці біля колишнього пам’ятника Леніну було встановлено блакитну велетенську руку - арт-об’єкт Middle Way румунського скульптора Богдана Раци.

Пізніше у центрі Києва на місці колишнього пам'ятника Леніну відкрили віртуальний пам'ятник анонімному творцю бітку тоїна Сатоші Накамото.