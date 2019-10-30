ООС: бойовики 9 разів відкривали вогонь Суспільство | 30-10-2019, 08:42 0 63 29 жовтня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, українські військові не постраждали.



Джерело: звіт ООС



Деталі: Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Російські найманці вели вогонь неподалік Богданівки, Авдіївки, Красногорівки, Водяного, що на Приазов'ї, Луганського, Кримського.



Нагадаємо:



28 жовтня бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню.

У Золотому Луганської області 29 жовтня почалось розведення сил попри недотримання бойовиками режиму тиші впродовж 7 днів.

Ольга Гетьманець, УП